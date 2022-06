Sonne und Wolken in Hessen

Wetter. Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet Hessen zum Wochenende. Wechselnd bewölkt wird es am Freitag, Richtung Südhessen auch heiter und meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad. Nur mit ein paar Wolken und weiterhin kaum Regen ist in der Nacht zum Samstag zu rechnen. Es kühlt ab auf zwölf bis acht Grad.

Der Samstag setzt den wechselhaften Trend fort und es wird teils heiter, teils wolkig. Vor allem im Süden lässt sich die Sonne blicken. Die Werte steigen auf 25 bis 28 Grad, wobei es im Rhein-Main Gebiet den Angaben zufolge besonders warm wird. Die Nacht zum Sonntag bleibt meist klar und frei von Regen bei Tiefstwerten zwischen 14 und 10 Grad.