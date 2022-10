Sonne und milde Temperaturen in Hessen - Einzelne Sturmböen erwartet

Hessen. Das milde und sonnige Herbstwetter setzt sich in Hessen weitgehend fort, nur vereinzelt kann es zu Sturmböen kommen. Nachdem sich die Nebelfelder auflösen, wird es am Mittwoch überwiegend heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 18 bis 22 Grad. In Hochlagen sind demnach steife bis stürmische Böen bei 16 Grad möglich. In der Nacht zu Donnerstag wird es teilweise bewölkt und regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 8 und 12 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstagmorgen können im Südosten noch die letzten Tropfen fallen, sonst wird das Wetter überwiegend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 17 und 20 Grad.