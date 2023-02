Sonne und kühle Temperaturen in Hessen

Hessen. In Hessen wird es in den kommenden Tagen kühl und meistens heiter. Ein Hochdruckgebiet bei den Britischen Inseln sorgt über Hessen für einen leicht bewölkten Himmel, erklärte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes.

Regnen soll es nicht. Am Dienstag liegen die Temperaturen bei vier oder fünf Grad, südlich des Mains können es auch sechs Grad werden. Am Mittwoch steigen die Werte auf ungefähr acht Grad und im Bergland auf vier bis sechs Grad.

Besonders schön wird es am Donnerstag: Am Main zeigt das Thermometer dann bis zu zehn Grad, in Gipfellagen des Landes sechs bis acht Grad. Hinzu kommt ein teils schwacher bis mäßiger Wind aus dem Nordosten.