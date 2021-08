Sonne und Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad

Hessenwetter. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen in Hessen am Mittwoch auf bis zu 28 Grad. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach dürfen sich die Menschen in Hessen am Mittwoch auf einen meist regenfreien Tag mit einigen Sonnenstrahlen freuen. Der Himmel über Hessen sei zunächst teils wechselnd bewölkt und werde gegen Abend immer weiter auflockern.

Den DWD-Meteorologen zufolge liegen die Höchsttemperaturen bei 24 bis 28 Grad, in höheren Lagen bei bis zu 20 Grad. Die Nacht zum Donnerstag werde unterdessen nur gering bewölkt, sonst klar bei Tiefstwerten um 16 bis 9 Grad.

Auch die kommenden Tagen sollen regenfrei und sonnig bleiben. Die Höchsttemperaturen in Hessen steigen den Meteorologen zufolge am Donnerstag und Freitag auf bis zu 31 Grad.