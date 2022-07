Sommerliches Wochenende in Hessen erwartet

Hessen. Nach einigen frischeren Tagen dürfen sich die Menschen in Hessen auf ein sommerliches Wochenende freuen. Im Süden des Landes wird es am Freitag bei Höchstwerten von 26 Grad heiter bis sonnig, im Norden bei Höchstwerten von 24 Grad wolkiger mit geringer Schauerneigung, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Aus dem Nordwesten weht ein schwacher, teils mäßiger Wind. In der Nacht zum Samstag bleibt es leicht bewölkt sowie weitestgehend trocken, die Temperaturen sinken aber laut DWD auf bis zu 10 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag kann es im Nordosten bei Temperaturen von bis zu 23 Grad zu lokal schwachen Regenschauern kommen; im Süden bleibt es dagegen bei Höchstwerten von 27 Grad heiter bis wolkig und trocken. Es weht noch immer ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen bei geringer Bewölkung auf bis zu 8 Grad, es bleibt niederschlagsfrei. Der Sonntag präsentiert sich nach DWD-Angaben wolkenlos und im Norden teils heiter. In den Nachmittagsstunden steigen die Temperaturen bei schwachem Wind auf 26 bis 29 Grad, im Süden könnten es 30 Grad werden. Regnen soll es nicht. In der Nacht zum Montag fallen die Werte auf bis zu 10 Grad.