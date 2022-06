Sommerliche Aussichten für Hessen - kein Regen erwartet

Hessen. In Hessen bleibt es zum Ende der Woche hin trocken und warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte, werden am Donnerstag sommerliche Temperaturen von 24 bis 28 Grad erreicht. Mit Regen sei dabei nicht zu rechnen. In der Nacht zum Freitag können dünne Wolkenfelder durchziehen, es bleibt aber trocken und kühlt ab auf 15 bis 10 Grad.

Auch der Freitag wird meist heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad in Nordhessen und auf bis zu 31 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Die Nacht zum Samstag wird bis auf wenige Wolken klar. Die Tiefstwerte liegen laut Wetterbericht bei 16 bis 12 Grad, in Hochlagen werden noch bis zu 10 Grad erreicht.