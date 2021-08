Sommerfrühstück mit Europapolitiker

Bergstraße. Zu einem Sommerfrühstück zum Schwerpunkthema „Starkes Europa“ mit Michael Roth, dem Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt (BILD: Farkas), lädt der SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter für morgen (Donnerstag), 10 Uhr, nach Bensheim ins Hotel Felix (Dammstraße 46) ein.

© Michael Farkas

In der Einladung schreibt Wingerter: „Grenzenlos reisen, arbeiten, studieren oder leben. Die Europäische Union (EU) hat das Leben von Millionen von Menschen geprägt, neue Möglichkeiten und Freiheiten eröffnet und den unermesslichen Wert kultureller Vielfalt für unsere Gesellschaften für viele erlebbar gemacht. Sie hat gezeigt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können.“

Darauf werde es in Zukunft ganz besonders ankommen. „Wir wollen die Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Europa schützen und die EU zur modernsten Demokratie der Welt machen. Dazu muss die EU mehr sein als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Der gemeinsame Binnenmarkt, die Wirtschafts- und Währungsunion: Beide Projekte waren Meilensteine für ein gemeinsames Europa“, erläutert der SPD-Bundestagskandidat. Doch beide Projekte hätten einen entscheidenden Konstruktionsfehler: „Sie haben zwischen den europäischen Staaten einen Wettbewerbsdruck erzeugt, der oftmals zulasten der Menschen ging. Wenn die EU funktionieren soll, dann braucht sie ihre Vollendung als Sozialunion. Meine Schwerpunkte gute Arbeit und soziale Sicherheit sowie konsequenter Klimaschutz erfordern ein starkes, gemeinsames und solidarisches, ein soziales, ökologisches und demokratisches Europa. Dafür trete ich ein“, so Wingerter. red