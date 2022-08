Sommerfest der MIT Bergstraße

Bergstraße. Zu ihrem Sommerfest auf dem Nibelungenhof in Lampertheim begrüßt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Bergstraße (MIT) in diesem Jahr den Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 21. August, um 11 Uhr.

„Die Wirtschaft agiert leider immer noch im Krisenmodus. Zu Corona kommen durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs weitere unvorstellbare Belastungen gerade auf den Mittelstand zu. Trotzdem ist es wichtig, dass wir die großen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Schließlich wollen wir der jungen Generation eine Welt hinterlassen, in der nicht alle Ressourcen aufgebraucht sind,“ so MIT-Kreisvorsitzender Matthias Wilkes. Vor allem der familiengeführte Mittelstand denke seit jeher in Generationen und nicht in Quartalen. Wenn große Unternehmen nun die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele betonen, könnten sie sich bei vielen Mittelständlern etwas abschauen, so Wilkes. Daher wolle die MIT „mit der jungen Generation im Austausch sein, um deren Perspektive im politischen Prozess aufzugreifen und zu unterstützen“. Als „Sprachrohr der jungen Generation“ befasse sich Tilman Kuban jenseits von Klimathemen auch mit anderen wichtigen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Ansonsten stehe beim Sommerfest das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Zwoa Spitzbuam.

Ort für das Sommerfest ist wieder der Garten des Nibelungenhofs Lampertheim, Gastgeber ist der Ehrenvorsitzende der MIT Bergstraße, Werner Hartmann. Für alle Mitglieder und Gäste der MIT sei für Speisen und Getränke gesorgt.

Eine Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum 11. August per E-Mail möglich, unter Angabe aller Personen sowie Anschrift und Telefonnummer: mit.griesheimer@gmx.de. Die Teilnahme ist erst dann möglich, wenn die Interessenten eine Anmeldebestätigung erhalten haben. red