Sommerferien bis 2030 sind festgelegt

Wiesbaden/Bergstraße. Die Kultusministerkonferenz hat sich auf eine langfristige Regelung der Sommerferientermine in Deutschland verständigt. Die Teilnehmer aus den Bundesländern legten fest, dass die Sommerferien in den Jahren 2025 bis 2030 zwischen dem 20. Juni und dem 15. September stattfinden werden. Beim Ferienanfang rollieren die Länder auch künftig in festen Gruppen. Hessen bildet wie bisher eine Gruppe mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Die Termine Die Sommerferien für Hessen in den Jahren von 2025 bis 2030 sind festgelegt: 2025: 7. Juli bis 15. August 2026: 29. Juni bis 7. August 2027: 28. Juni bis 6. August 2028: 3. Juli bis 11. August 2029: 16. Juli bis 24. August 2030: 22. Juli bis 30. August red

Dazu erklärte Hessens Kultusminister Alexander Lorz: „Ich freue mich sehr, dass es auch jetzt wieder gelungen ist, sich in der Kultusministerkonferenz langfristig über den Zeitraum der Sommerferien in allen 16 Ländern zu verständigen. Hessen hat für sich ausgewogene Ferienzeiten erreichen können, die weder besonders frühe noch besonders späte Ferienstarts vorsehen. Damit geben wir den Familien wie auch der Wirtschaft langfristig Planungssicherheit.“

Den Zeitraum, in dem die Sommerferien in Deutschland stattfinden, legen die Länder gemeinsam fest. Er bildet die Grundlage für die übrigen Ferientermine. Diese bestimmt jedes Land selbst. In Hessen erfolgt diese Festlegung im kommenden Jahr. red