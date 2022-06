Sommer, Sonne und über 30 Grad am Wochenende in Hessen erwartet

Hessen. Hohe Temperaturen und viel Sonnenschein erwarten die Menschen in Hessen dieses Wochenende. Die Temperaturen können bereits am Freitag mit bis zu 31 Grad am Rhein die 30-Grad-Schranke übersteigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Nordhessen sind bis zu 27 Grad und in höheren Lagen bis zu 25 Grad gemeldet. Am Samstag steigt die Temperatur dann weiter auf 32 bis 36 Grad, im Südhessen teilweise auf 38 Grad. Auch am Sonntag bleibt es bei Höchsttemperaturen von etwa 36 Grad. Allerdings kann es im Verlauf des Tages zu Schauern und Gewittern kommen. Teilweise ist nach Angaben des DWD auch Hagel möglich.

