Soll auch hier gewartet werden, bis es zu spät ist?

„Aus Blühstreifen werden Wüstenstreifen“ (BA vom 25.08.2021)

Der Stellungnahme des Nabu Meerbachtal zum lebensfeindlichen Umgang mit der „Grünflächenpflege“ kann man nur zustimmen.

Es weiß doch jeder Bescheid

Es ist nicht zu verstehen, dass immer noch nicht genügend Rücksicht auf Insekten genommen wird. Mittlerweile weiß wohl jeder aus den Medien, dass die Menge der Insekten dramatisch zurückgeht. Auch, wie wichtig sie für den Kreislauf der Natur sind, dürfte bis zu den Verantwortlichen für die Flurpflege durchgedrungen sein.

Kein Gespür bei Verantwortlichen

Die Appelle, erst im Oktober zu mähen, um Nahrung und Insekten (z. B. ihre Larven) zu schützen, scheinen unbeachtet unterzugehen. Wenn Raupen, Larven, Schmetterlingspuppen mit den Randstreifen zermatscht werden, kann keine neue Generation entstehen.

Wenn Naturkatastrophen ganze Dörfer wegreißen und zu spät oder nicht gewarnt wurde, werden anschließend die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Bei den Verantwortlichen für Erhaltung und Schutz des Lebensraums der Insekten scheint hierfür noch wenig Gespür aufgekommen zu sein. Soll hier auch gewartet werden, bis es zu spät ist? Rechtzeitiges Handeln kann hier noch helfen – einfach erst im Oktober mähen.

Am Donnerstag dieser Woche, 26. August, stand in der Nähe des Niederwaldsees an der Straße noch ein Grünstreifen mit 25 bis 30 Zentimeter hohen Brennnesseln, die keinerlei Verkehrsbehinderung darstellten. In den Brennnesseln befand sich eine Kolonie Raupen, die dort Nahrung finden und durch die es im kommenden Jahr wieder Schmetterlinge geben wird. Mittlerweile wurde auch dieser Grünstreifen mit den Raupen abgemäht.

Rainer Bönisch

Bensheim

