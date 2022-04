Nachdem es in der Saisonvorbereitung viel für das Team der Solardraisine im Überwald um Geschäftsführer Holger Kahl zu tun gab, konnte nun die neue Saison am 1. April – wenn auch wegen des schlechten Wetters ohne Fahrgäste – eröffnet werden. Am Draisinenbahnhof in Wald-Michelbach mit dabei waren neben Landrat Christian Engelhardt auch Vertreter der Gesellschafter-Kommunen sowie der

...