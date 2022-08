Sogar der Wald bekommt Noten

Liebe Kinder, ich hab’ ja nicht schlecht gestaunt, als ich heute in der Zeitung gelesen habe, dass sogar die Arbeit im Wald Noten bekommt.

In der Schule gibt es Noten, das ist ja ganz klar. Dort kommt es darauf an, wie gut man rechnen kann zum Beispiel oder ob man möglichst wenige Fehler im Diktat macht. Beim Wald geht das natürlich nicht. Allerdings können auch hier einige Punkte kontrolliert werden. Überprüft wird zum Beispiel, wie das Holz gelagert wird, aber auch, ob die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter dort stimmen.

Alle Punkte zusammengenommen kann man das schon mit einer Prüfung in der Schule vergleichen. Und tatsächlich: Die Forstbetriebsgemeinschaft Südlicher Odenwald hat mit Bravur bestanden. Deswegen darf sie auch weiterhin das sogenannte PEFC-Zertifikat tragen. Das ist eine Art Zeugnis für gute Arbeit im Wald. So können auch Leute, die die Forstbetriebsgemeinschaft und den Wald noch nicht so gut kennen, mehr über die Arbeit dort erfahren. Eine tolle Sache, oder?

Bis es für euch Kinder die nächsten Zeugnisse gibt, dauert es ja zum Glück noch ein bisschen. Deswegen: Genießt die freie Zeit, bis die Schule wieder losgeht – und besucht mich mal wieder im Wald. Macht es gut und bis bald, euer Fred Fuchs. ssr