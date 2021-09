So wurde in den 299 Wahlkreisen in Deutschland abgestimmt

Bundestagswahl Beim Auszählen war in Bensheim Geduld gefragt

Viel hat nicht gefehlt – und Bensheim wäre beim Auszählen am Sonntagabend das Schlusslicht im Kreis Bergstraße geworden. Weil es in Einhausen aber bis um 22.58 Uhr dauerte, ehe der letzte Briefwahlbezirk ausgewertet war, rettete sich die größte Stadt im Kreis um 22.47 Uhr als Vorletzter über die Ziellinie. „In einem Briefwahlbezirk gab es beim Auszählen Unstimmigkeiten bei der Ergebnisermittlung. Deswegen wurde dieser Briefwahlbezirk nochmals ausgezählt, um eine korrekte Ermittlung des Wahlergebnisses zu gewährleisten“, teilte das Rathaus dazu am Montag auf Nachfrage mit. Am vorläufigen Endergebnis änderten die Stimmzettel im Bensheimer Briefwahlbezirk 1 nichts, Verschiebungen gab es nur bei den Nachkomma-Stellen. Bei den Erststimmen lag Michael Meister (CDU) mit 32,08 Prozent deutlich vor Sven Wingerter (SPD), der auf 23,07 Prozent kam. {element} Der Christdemokrat fuhr sein bestes Resultat in Hochstädten (38,82 Prozent) ein, in seinem Heimatort Zell stimmten 37,42 Prozent für ihn. Knapp wurde es nur einmal: In Wilmshausen rückte Wingerter mit 27,32 Prozent bis auf zwei Prozentpunkte an Meister heran. Ansonsten war es mehr oder weniger ein traditioneller Start-Ziel-Sieg. {furtherread} Moritz Müller (Grüne) dürfte mit seinem Abschneiden in seiner Heimatstadt ebenfalls zufrieden sein. Er steigerte sich auf 19,72 Prozent, am besten schnitt er in der Kernstadt ab, wo er mit fast 21 Prozent sogar dem SPD-Kandidaten fast Rang zwei streitig machen konnte. Till Mansmann (FDP) schnitt mit 10,29 Prozent nicht ganz so gut ab wie seine Partei bei den Zweitstimmen in Bensheim. Da er aber ohnehin auf einem gesicherten Platz auf der Landesliste stand und wieder in den Bundestag einzieht, wird er das verschmerzen können. In Hessen dominiert die SPD Nebenbei bemerkt: Dass Michael Meister erneut das Direktmandat im Kreis zog, ist mit Blick auf die Hessenkarte keine Selbstverständlichkeit. In Südhessen dominierte ansonsten die Farbe Rot – in Groß-Gerau (Melanie Wegling), Darmstadt (Andreas Larem) sowie im Odenwaldkreis (Jens Zimmermann) setzten sich die Sozialdemokraten durch. Lediglich in Offenbach lag mit Björn Simon der CDU-Vertreter vorne. In einem der beiden Frankfurter Wahlkreise setzte sich mit Omid Nouripour erstmals ein Bewerber der Grünen durch, im anderen landete Armand Zorn (SPD) auf Rang eins. Die CDU setzte ansonsten nur noch in fünf weiteren Wahlkreisen erfolgreich Akzente, schwerpunktmäßig im Rheingau und Taunus sowie in Osthessen (Fulda). Bei den Zweitstimmen gab es sogar eine noch deutlichere Verschiebung zugunsten der Sozialdemokraten, die nur in Frankfurt (Grüne) sowie in Fulda, Hochtaunus, Rheingau-Taunus und Main-Taunus (jeweils CDU) anderen Parteien den Vortritt lassen mussten. Im Kreis Bergstraße fiel das Ergebnis ebenfalls deutlich aus (27,2 zu 24,5 Prozent zugunsten der SPD). Und in Bensheim? Die einstige CDU-Bastion bröckelte bei der Bundestagswahl ebenfalls gewaltig, am Ende eines langen Abends reichte es denkbar knapp für Platz eins, nachdem die Sozialdemokraten lange Zeit sogar in Front lagen. Auf den Ausgang der Bundestagswahl in seiner Gesamtheit hatte dieses Kopf-an-Kopf-Rennen nur einen sehr geringen bis gar keinen Einfluss. Zumal auch die Aussagekraft auf lokaler Ebene überschaubar ist. Dort gilt die Kommunalwahl als harte Währung. Und im März verbuchten die Christdemokraten bekanntlich doppelt so viele Stimmen wie die Sozialdemokraten für sich. Trotz allem bleibt festzuhalten, dass die CDU am Sonntag in Bensheim historisch schlecht abschnitt, während die SPD der anderen sogenannten Volkspartei mal wieder Paroli bieten konnte. Zu Verwerfungen in der Stadtverordnetenversammlung dürfte die Bundestagswahl aber nicht führen. Dort bilden CDU, SPD und FDP eine Deutschland-Koalition – eine Option für den Bund wäre dieses Bündnis rein rechnerisch zwar auch, es wird aber, so viel kann man jetzt schon sagen, nicht in die Tat umgesetzt werden. Einerseits hätte Rot-Schwarz (was nicht gewollt ist) auch ohne die Liberalen eine Mehrheit, andererseits können sich die Spitzenpolitiker aktuell wohl vieles vorstellen, eine solche Dreierkonstellation jedoch nicht.

