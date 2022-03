So wenige Straftaten im Kreis Bergstraße wie seit 20 Jahren nicht

Darmstadt/Bergstraße. „An der Bergstraße lebt es sich sicher“, so Kriminaldirektorin Juliane Ries bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2021. Die Leiterin der Polizeidirektion Bergstraße, die seit Juni im Amt ist, meldet für die Region eine insgesamt erfreuliche Entwicklung. So verzeichnet die zweitgrößte Flächendirektion des Polizeipräsidiums Südhessen mit ihren rund 270 000 Einwohnern die niedrigste Anzahl an Straftaten seit 2001. In den vergangenen fünf Jahren sind die Fallzahlen um 15,6 Prozent gesunken. Insgesamt wurden in ihrem Zuständigkeitsbereich 8165 Fälle registriert. Das sind 3,3 Prozent weniger als in 2020.

Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote (knapp 64 Prozent) erstmals seit Jahren wieder leicht gesunken. Laut Juliane Ries ist das aber keine bedenkliche Entwicklung, denn die Zahl der aufgelösten Fälle rangiert seit über fünf Jahren auf einem relativ stabilen Niveau.

Beim Blick auf die einzelnen Deliktarten zeigen sich weitaus deutlichere Unterschiede. So liegt die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen mit Diebstahl nur bei gut 17 Prozent. Allerdings setzt sich hier der andauernde Trend sinkender Fallzahlen weiter fort. An der Bergstraße wurden 2021 rund ein Drittel weniger Wohnungen oder Häuser geknackt als noch 2018.

Vor allem die zunehmenden Präventionsmaßnahmen seitens der Bewohner schlagen sich in der Statistik nieder, so die Polizei. Die corona-bedingten Aufenthalte zuhause hätten den allgemeinen Trend 2021 noch verstärkt, der aber bereits vor der Pandemie erkennbar gewesen sei.

„Zweistellige Zahlen gab es bislang noch nie“, so die Polizeichefin mit Blick auf die 96 Delikte im vergangenen Jahr – der niedrigste Wert in der Langzeitstatistik der Bergsträßer Polizei. Zur Direktion gehören die Polizeistationen Bensheim, Heppenheim, Lampertheim-Viernheim, Wald-Michelbach mit dem Polizeiposten Hirschhorn und die Regionale Kriminalinspektion.

Auch im Bereich der Straßenkriminalität sind die Zahlen rückläufig. Seit 2015 bilanziert die Polizei ein Minus von rund 32 Prozent. Dazu gehören unter anderem Fahrzeugdiebstahl (minus 37 Prozent), Sachbeschädigung oder Straßenraub. Fast jede vierte Tat kann aufgeklärt werden. Eine erhöhte Präsenz und mehr Kontrollen im öffentlichen Raum zahlen sich aus, heißt es aus Darmstadt. Auch eine stärkere Vernetzung von Kommunen, Bürgern und Polizei, auf die das Kompass-Programm Südhessen abzielt, zeige Wirkung. Mittlerweile sind 26 von 72 südhessischen Städten und Gemeinden angeschlossen, darunter auch Bensheim, Heppenheim, Lorsch und Lampertheim.

Aktuell werden in Südhessen rund zwei Drittel aller verübten Straftaten aufgeklärt. Die Kriminalitätsbelastung ist auf einem historischen Tiefstand. „Das ist ein Indikator für Lebensqualität und Sicherheit“, so Polizeipräsident Bernhard Lammel.