So wenige Schwerverletzte wie noch nie auf Südhessens Straßen

Das Polizeipräsidium Südhessen registrierte noch nie so wenige Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen wie 2020. Und die Gesamtzahl an Verkehrsunfällen ging im Vergleich zu 2019 um 16,6 Prozent zurück, wie aus der jetzt präsentierten Bilanz hervorgeht. Unser Archivbild entstand im September bei einem Unfall auf der B 47 in Lautern.

© Strieder