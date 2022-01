„So fühlt sich Hartz IV an“

Bergstraße. Impfgegner, so die Bergsträßer Erwerbsloseninitiative „Andere Wege“, argumentierten oft damit, dass die Corona-Regeln ihnen die Lebensfreude nehmen würden. Dinge, die das Leben angenehm machen, könne man nicht mehr genießen: kein Shopping, kein Theater, kein Konzert, kein Urlaub, keine gemeinsamen Weihnachtsfeiern. Was nicht nur deshalb schlimm sei, weil man dabei auf Vergnügen verzichten müsse, sondern vor allem, weil stärkende Glückshormone, die bei solcherlei Aktivitäten entstehen, dem Immunsystem jetzt fehlten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei, so „Andere Wege“, werde vergessen, dass ein großer Teil unserer Gesellschaft bereits seit Jahren auf diese Art von Vergnügungen verzichten müsse – wie beispielsweise Hartz-IV-Bezieher. Das bisschen Arbeitslosengeld reiche nicht einmal, um sich regelmäßig gesund ernähren zu können – über Konzerte, Theater und andere kulturelle Dinge brauche man da nicht zu reden. Und über Urlaub schon gar nicht. Das Eingesperrtsein, die Handlungseinschränkungen und die soziale Isolation, die durch die Corona-Regeln entstehen, seien für einkommensschwache Menschen auch ohne Corona seit über zehn Jahren Alltag.

13 Millionen Menschen in Armut

Das, so die Initiative, betreffe nicht nur Erwerbslose, sondern auch viele Geringverdiener, Alleinerziehende, Obdachlose, Flüchtlinge oder Bezieher von Grundsicherung im Alter, zu denen auch ehemalige Pflegekräfte gehörten. Nach dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes leben inzwischen mehr als 13 Millionen Menschen in Deutschland in Armut. Niemand von ihnen habe die Möglichkeiten, sich sein Immunsystem gesund konsumieren zu können.

„Deshalb würden wir uns freuen, wenn Impfgegner nicht nur für sich selber, sondern auch für diese gesellschaftlichen Gruppen mit gleicher Vehemenz Glücksgefühle zur Stärkung des Immunsystems einfordern würden,“ so Andere Wege. „Solange das nicht der Fall ist, wirken solcherlei Argumente eher wie das Gequengel eines verwöhnten Kindes, das auf keinen Fall auf seinen Lutscher verzichten will.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Glücksgefühle durch Engagement

Glückshormone entstünden nicht nur durch kulturelle Genüsse. Sie würden beispielsweise auch produziert, wenn man – trotz der vielen Arbeit, mit der das oft verbunden sei – anderen Menschen helfe; zum Beispiel bei der Tafel, in Kleiderkammern, in Flüchtlings- oder ähnlichen Gruppen. „Die leuchtenden Augen, die einem dabei oft dankbar entgegen strahlen, produzieren Hormone ohne Ende,“ so die Initiative abschließend. „Das stärkt allerdings nicht nur das individuelle Immunsystem, sondern stabilisiert die ganze Gesellschaft. Einfach mal ausprobieren.“ red