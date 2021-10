SKG veranstaltet am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr einen Dorfmarkt

Zell. Die SKG Zell veranstaltet am Sonntag (3.) zwischen 11 und 17 Uhr den Zeller Dorfmarkt. Die Besucher erwartet eine Auswahl von allem, was derzeit rund ums Meerbachtal auf dem Feld, im Garten, auf den Bäumen und im Wingert wächst und gedeiht. Vielfach wurde in Eigenregie das geerntete Obst zu Marmelade oder Gelee weiterverarbeitet.

Im und rund um das Zeller Dorfgemeinschaftshaus werden regionale Produkte, Kunsthandwerk und Handarbeiten ausgestellt und zum Kauf angeboten. Mit selbst gebackenem Bauernbrot und frischen Eiern befindet sich der bekannte „Eier-Klaus“ ebenfalls unter den Ausstellern, schreibt die SKG.

Produkte wie Bio-Obst, Honig oder der „Obstler“ runden das Angebot ab. Um 14 Uhr hat sich die Kindertanzgruppe der SKG Zell unter der Leitung von Nadja Schneider, angesagt. Für alle jüngeren Besucher gibt es einen Kinderflohmarkt, bei dem nicht mehr benötigte Sachen zum Verkauf angeboten werden.

Für Verpflegung ist gesorgt. Es gibt unter anderem Lammbratwürste und Wiener Würstchen sowie Kuchen zum Mitnehmen und verschiedene Getränke.

