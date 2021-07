Skaten – eine neue Sportart bei Olympia

Skateboarding ist eine der neuen Disziplinen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Diese Woche fand der Wettkampf der Frauen im Skaten statt. Die Sportart untergliedert sich bei den Olympischen Spielen in die Disziplinen „Street“ und „Park“.

Im „Street“ befinden sich Bänke, Bordsteine, Mauern, Geländer und andere Hindernisse auf der straßenähnlichen Strecke. Diese können für alle möglichen Tricks genutzt werden. Die Teilnehmer springen über die Hindernisse hinweg, gleiten über Treppengeländer, man nennt das „grinden“, oder springen Treppen herunter.

Fred Fuchs © MM

Im „Park“ fahren die Teilnehmerinnen in eine sogenannte „Bowl“. Das ist ein großes, an einen Swimmingpool erinnerndes, Becken. Die Skater springen mit viel Tempo über die Kanten der Bowl heraus und vollführen ihre Tricks sehr hoch in der Luft.

In beiden Disziplinen gibt es vier Vorläufe, in denen die Teilnehmer für das Finale ermittelt werden. Eine Jury bewertet die gezeigten Tricks. Sie richten sich dabei nach der Schwierigkeit, dem Tempo, der Kreativität und der Vielfalt, sowie der Anzahl der gemachten Fehler. Für jeden Lauf werden Punkte vergeben. Der Skater mit den meisten Punkten ist der Sieger.

Bei den Damen gewann die 13-jährige Japanerin Momiji Nishiya die Goldmedaille in der Disziplin Street. Die ebenfalls 13-jährige Brasilianerin Rayssa Leal sicherte sich die Silbermedaille, Bronze gab es für die 16-jährige Funa Nakayama aus Japan.

Am Mittwoch, 4. August, treten die Frauen in der Disziplin „Park“ an. Mit dabei ist dann auch die 14 Jahre alte Lilly Stoephasius aus Deutschland. Sie ist die jüngste deutsche Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen. Mit über 10 000 Instagram-Followern hat sich allerdings schon eine große Gruppe an Fans um sie herum gebildet, die ihr nächste Woche die Daumen drücken werden. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.