Sitzplatz-Rallye in Einhausen

Wegen der Corona-Pandemie muss Vieles, was Kindern Spaß macht, derzeit ausfallen. In Einhausen hat sich Steffi Seitz daher eine lustige und spannende Aktion einfallen lassen, bei der die Teilnehmer nicht direkt miteinander in Kontakt kommen. Ab dem nächsten Freitag, 30. April, um 10 Uhr bis zum Sonntagabend, 2. Mai, können Familien bei der Sitzplatz-Rallye auf Tour gehen und lustige Rätsel lösen. Ausgedacht hat sich Steffi Seitz zwei verschiedene Strecken. Eine davon ist vier Kilometer lang, die andere 8,5 Kilometer. An den Startpunkten findet man eine Beschreibung, wie man zum ersten Sitzplatz kommt. Und dann kann man sich schon auf den Weg machen – entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

An jeder Station muss ein kleines Rätsel gelöst oder eine Aufgabe bewältigt werden. Steffi Seitz verspricht, dass alle Kinder, die bereits lesen können, das schaffen. Kleinere Geschwister können aber auch mithelfen. Außerdem finden die Teilnehmer bei jedem Rätsel eine Wegbeschreibung zum nächsten Sitzplatz.

Durch die Lösung aller Rätsel erhaltet Ihr eine Zahl, mit der Ihr ein Kästchen öffnen könnt. Darin befindet sich ein Buch, in das Ihr Eure Namen hineinschreiben dürft, wenn Ihr bei der Sitzplatz-Rallye erfolgreich wart. Eine genaue Beschreibung, wo die Startpunkte sind und was Ihr alles benötigt, findet Ihr auf Seite 19 dieser Zeitung. kel