Bergstraße. Nach einem Konzernverlust von 83 Millionen Euro und einem deutlichen Umsatzrückgang von 17 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar im Corona-Jahr 2020, wächst beim Dentaltechnikkonzern Dentsply Sirona dieser Tage die Zuversicht. Im laufenden Jahr erwartet Konzernchef Don Casey denn auch ein kräftiges Umsatzplus von bis zu 30 Prozent auf bis zu 4,3 Milliarden Dollar, eine operative Marge von wenigstens 20 Prozent und unter dem Strich wieder schwarze Zahlen.

Die Besserung zeichnete sich schon im jüngsten Quartal ab. Der Umsatz gab in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres nur noch leicht nach, der Gewinn bewegte sich fast auf dem vergleichbaren Quartal des Vorjahres. Die Zahlen waren besser als von Börsenanalysten im Vorfeld erwartet. Der Aktienkurs legte gestern nach der Bekanntgabe der Zahlen deutlich zu.

„Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal spiegeln unsere operative Disziplin und die allmähliche Erholung der globalen Dentalmärkte wider“, sagte Konzernchef Don Casey laut einer Pressemitteilung. Die Mitarbeiter hätten eine starke operative Leistung erbracht und „unsere Erwartungen bei den meisten Kennzahlen übertroffen“. Dazu zählt er das operative Margenwachstum, das gesunde Wachstum beim Gewinn je Aktie und die Generierung von Cashflow. „Während die Unsicherheit über den Zeitpunkt und das Ausmaß einer vollständigen Erholung des Dentalmarktes bestehen bleibt, zeigt unser Ausblick für 2021 unser Vertrauen in unser Portfolio und unser Engagement, das Wachstum durch strategische Investitionen voranzutreiben“, so Casey. mir

Sirona setzt vor allem auf Innovationen

Aus Bensheimer Sicht sind die letzten drei Monate des Geschäftsjahres 2020 beim Dentaltechnikkonzern Dentsply Sirona „zufriedenstellend verlaufen“. Das sagten Michael Geil und Jan Siefert, beide Geschäftsführer am Standort, dieser Zeitung. Das jüngste Quartal zeige auch eine deutliche Verbesserung zu den Quartalen zuvor.

Dies spiegele die allmähliche Erholung des Dentalmarktes seit dem zweiten Halbjahr 2020 vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Pandemie wider. Das Ergebnis sei aber auch ein Zeichen für die engagierte Arbeit der Mitarbeiter sowie die strikte Kundenfokussierung. Dentsply Sirona setze weiter auf Innovationen, Technologie und Digitalisierung.

Neues 3D-Röntgensystem

So sei die Einführung neuer Produkte beschleunigt worden. „Beispielsweise haben wir mit Axeos ein neues 2D/3D-Röntgensystem vorgestellt, das in Bensheim entwickelt wurde und hier auch gefertigt wird“, so Geil und Siefert. In den USA habe der Konzern das Unternehmen Byte übernommen, eine Firma im rasant wachsenden Bereich der sogenannte „Clear Aligner“, also durchsichtigen Zahnschienen.

Während die Unsicherheit über den Zeitpunkt und das Ausmaß einer vollständigen Erholung des Dentalmarkts weiterhin bestehen bleibt, „haben wir großes Vertrauen in unser innovatives Produktportfolio und unsere Mitarbeiter“, so die beiden Bensheimer Geschäftsführer. „Wir werden daher entschlossen die Entwicklung von Dentsply Sirona vorantreiben“, kündigen sie an. Kurzarbeit ist in Bensheim übrigens kein Thema mehr.

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres ging der Umsatz der Sparte Technologie und Ausrüstung, zu der Bensheim gehört, insgesamt zurück. Das war vor allem den europäischen und dem amerikanischen Markt geschuldet, heißt es in einer Präsentation zur Bekanntgabe der Geschäftszahlen in den USA. Allerdings sei hier ein Vergleich zum Vorjahr schwierig. Denn Ende 2019 sei das wichtige Primescan-System auf den Markt gebracht worden. Primescan macht die Abformung von Zähnen durch digitale Technik deutlich einfacher und schneller.

Mehr Geld für Forschung

Konzernweit sollen in Zukunft die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöht werden. In Innovationen und neue Produkte soll ebenfalls investiert werden. Parallel dazu gelte es, sich auf Verbesserungen in der Kostenstruktur zu konzentrieren, wie es in der Präsentation weiter heißt.

Langfristig strebt der Konzern ein organisches Umsatzwachstum (also ohne Zukäufe) von vier bis fünf Prozent an. Die operative Marge, sprich der Prozentsatz vom Umsatz, der als operativer Gewinn übrig bleiben soll, wird mit 22 Prozent angegeben. Die Zielwerte sollen bis Ende nächsten Jahres erreicht sein. Durch die Vereinfachung der Organisation sollen rund 250 Millionen Dollar eingespart werden. Bisher hieß es, dass das Einsparvolumen bei bis zu 225 Millionen Euro liegen soll.