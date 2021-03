Bergstraße. Mit Lichterläufen und Schilder-Demos macht die Initiative „Bergstraße steht auf“ seit mehreren Wochen darauf aufmerksam, was sie als Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen registriert. Momentan finden in Bensheim, Heppenheim, Rimbach, Zwingenberg, Bürstadt, Biblis, Reichenbach und Groß-Rohrheim zum Teil wöchentliche Veranstaltungen statt.

„Für Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und einen einhundertprozentig freien Impfentscheid“ seien auch in der hiesigen Region zahlreiche Menschen dabei, den Protest in kreativen Aktionen und unter Beachtung der Hygienemaßnahmen auf die Straßen und Plätze zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung, die von Katja Knoch, Klaus Schwedler und Vesna Ludwig unterzeichnet ist.

„Wir sind Demokraten, wir sind eine friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz haben. Und wir bestehen auf unsere Grundrechte, die Eigenverantwortung der Menschen für ihre Gesundheit und auf eine freie Meinungsäußerung,“ erklärt Klaus Schwedler, Mitglied der neuen basisdemokratischen Partei „Die Basis“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

„Der Preis, den wir momentan zahlen, ist zu hoch, und unsere Kinder leiden am meisten unter den Maßnahmen. Wir müssen reden! Mit allen Bürgerinnen und Bürgern – mit denen, die Angst vor Corona haben, mit denen, die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen haben, und mit denen, die Angst vor einem totalitären Staat haben. Und auch mit den Menschen aus der Politik,“ meint Katja Knoch aus Bensheim. Deshalb habe die Initiative jetzt einen offenen Brief an den Landrat, die Bürgermeister und alle weiteren politischen Mandatsträger im Kreis Bergstraße formuliert mit der Überschrift: Wie soll es weitergehen? Wie wollen wir zusammen leben?

„Wir laden alle Menschen ein, sich einem offenen Diskurs anzuschließen. Denn nur gemeinsam können wir unsere Zukunft gestalten,“ so Vesna Ludwig. Kontaktmöglichkeiten bestehen demnach über die Webseite www.bergstrasse-steht-auf.de sowie bei Veranstaltungen der Initiative. Für den Ostermontag, 5. April, ist ein Sternmarsch „Bergstraße für Frieden und Freiheit“ zum Kronepark in Auerbach geplant mit Kundgebungen ab ca. 13 Uhr. Bisherige Startpunkte: Bahnhof Heppenheim 11 Uhr, Hinkelstein Alsbach 11.30 Uhr, Marktplatz Zwingenberg 12.15 Uhr. red