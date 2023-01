Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Jahreswechsel Silvester mit wenig Arbeit für die Polizei

Darmstadt/Bergstraße. Für die Polizei in Südhessen endete die Silvesternacht so, wie es sich bereits bis Mitternacht abgezeichnet hatte: ohne herausragende Vorkommnisse. Schwerpunkte in dieser Nacht bildeten Meldungen über Mülltonnen- und Heckenbrände, verteilt über ganz Südhessen - unter anderem mussten die Brandschützer in Heppenheim dreimal ausrücken, in Viernheim zweimal und einmal in Bensheim