Siebenschläfer – was dahinter steckt

Liebe Kinder, gestern war der Siebenschläfertag. Der Siebenschläfertag ist ein Gedenktag rund um die Legende der sieben Schläfer von Ephesus. Die Legende besagt, dass sieben Christen sich im Jahr 251 in einer Höhle versteckten. Der Grund dafür war, dass der damalige Kaiser Christen verfolgen lies. Man fand die Christen in der Höhle und mauerte sie ein. Laut der Legende sind sie dabei aber nicht gestorben, sondern haben 195 Jahre lang geschlafen. Dann entdeckte man die Höhle wieder und die sieben Christen wachten auf. Damit bestätigten sie den christlichen Glauben an die Wiederauferstehung. Um ihnen zu gedenken, gibt es den Siebenschläfertag.

Der Siebenschläfertag ist aber nicht nur ein Gedenktag, sondern hängt auch mit dem Wetter zusammen. So sagt man zum Beispiel: „Das Wetter am Siebenschläfertag, sieben Wochen bleiben mag.“ Einen solchen Satz nennt man eine Bauernregel. Bauernregeln sind Wetterregeln, die sich häufig reimen. Man versucht damit, das Wetter vorherzusagen, indem man beobachtet, wie es sich in der Vergangenheit verhalten hat. In der Vergangenheit war es häufig so, dass das Wetter für die nächsten sieben Wochen so blieb, wie es am Siebenschläfertag war. Ganz stimmt diese Regel allerdings nicht. In Süddeutschland ist es eher so, dass das Wetter in der ersten Juliwoche zu ungefähr 60 Prozent angibt, wie das Wetter in den folgenden sieben Wochen bleibt, da sich die Wetterlage in dieser Zeit üblicherweise stabilisiert.

Fred Fuchs © MM

Ein Siebenschläfer ist auch ein Nagetier. Sie sehen ein bisschen aus wie Eichhörnchen. Nur ist ihr Schwanz nicht so buschig, ihre Ohren sind klein und rund und sie sind auch kleiner als Eichhörnchen. Mit dem Siebenschläfertag haben sie aber nichts zu tun. Ihren Namen haben sie, weil sie von September bis Anfang Mai etwa sieben Monate Winterschlaf halten. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

