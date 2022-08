Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Unglück Siebenjähriges Mädchen nach Badeunfall in Weinheim gestorben

Das sieben Jahre alte Mädchen, das am 17. Juli, im Freizeitbad Miramar in Weinheim im Wellenbad unterging und von einem Badegast gerettet wurde (wir berichteten), ist inzwischen im Krankenhaus verstorben. Das teilt die Staatsanwaltschaft Mannheim in einer Pressemitteilung mit.