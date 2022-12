Sieben Tote in der Motorradsaison

Darmstadt/Bergstraße. Das Polizeipräsidium Südhessen hat nach dem Ende der Motorradsaison Bilanz gezogen. Danach wurden 2022 insgesamt 86 Biker mit Motorrädern über 125 Kubikzentimern Hubraum schwer und 210 leicht verletzt. Sieben Motorradfahrer verloren bei Verkehrsunfällen ihr Leben. Im vorangegangenen Jahr gab es 89 schwer verletzte, 160 leichtverletzte sowie sechs getötete Motorradfahrer sowie eine getötete Mitfahrerin. Ereigneten sich im Jahr 2021 in Südhessen 359 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrern schwerer Maschinen (über 125 Kubikzentimeter), waren es nach aktuellem Stand 2022 bislang 446 Unfälle.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen über 2000 Motorräder. Immerhin 33 Fahrern drohen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote.

28 Motorräder stellte die Polizei bei den Kontrollen sicher – hauptsächlich, weil Manipulationen an den Auspuffanlagen bemerkt wurden. Bei insgesamt 143 Maschinen war aufgrund unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Aus Sicht der Polizei positiv zu vermerken sei in diesem Zusammenhang, dass kein Fahrer eines schweren Motorrads unter Drogen- oder Alkoholkonsum unterwegs war. Auch im Jahr 2022 legten die Ordnungshüter erneut ein spezielles Augenmerk auf vermeidbaren Lärm, den Motorradfahrer verursachen und der Anwohner an stark frequentierten Strecken ganz besonders stört. Laute Maschinen mit ausgebauten DB-Killern wurden von der Polizei – wie bereits im Vorjahr – konsequent aus dem Verkehr gezogen. pol