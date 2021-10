Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Wiesbaden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Hessen ist am Samstag weiter gestiegen. Der Wert stieg nach Daten des Robert Koch-Instituts von 111,6 auf 114,7 (Stand 3.23 Uhr). Vor einer Woche waren es noch 73,0. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1109 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten stieg um zwei auf 7855. Die Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums am Samstag bei 3,62. Eine Woche zuvor waren es noch 2,3 Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten bezogen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Auf hessischen Intensivstationen waren am Freitag (Stand 11 Uhr) 158 Betten mit Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung belegt. Eine Woche zuvor waren es 131.

Die Hospitalisierungsinzidenz und die Intensivbettenbelegung sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung der aktuellen Corona-Lage. Überschreiten sie bestimmte Grenzen, greifen laut einem zweistufigen Konzept des Landes weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Dies geschieht, wenn die Hospitalisierungsinzidenz über acht steigt oder die Intensivbettenbelegung über 200.