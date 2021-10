Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist auch am Dienstag weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage erhöhte sich auf 82,2 (Stand Dienstag, 00.00 Uhr) nach 80,2 am Vortag, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts hervorgeht. Binnen eines Tages wurden demnach in Hessen 612 Corona-Neuinfektionen registriert.

Aktuelle

...