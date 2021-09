Sieben neue Corona-Fälle

Bergstraße/Wiesbaden. Im Kreis Bergstraße wurden am Montag sieben neue Corona-Infektionsfälle gemeldet: drei in Lampertheim sowie je ein Fall in Bensheim, Birkenau, Mörlenbach und Rimbach.

An zwei Kitas in Bensheim und Zwingenberg wurden neue Fälle bekannt, außerdem sind mehrere Schulen betroffen, darunter Geschwister-Scholl-, Heinrich-Metzendorf- und Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut am Montag im Kreis Bergstraße bei 97,4. Am Dienstag wird sie voraussichtlich leicht ansteigen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon drei mit Covid-19-Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Hessenweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen am Montag auf 103,9 gesunken. Am Sonntag hatte der Wert bei 105,3 gelegen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag hervorgeht. Binnen eines Tages wurden demnach 219 neue Ansteckungen im Bundesland gemeldet, neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab es nicht.

In den Regionen wies Offenbach mit 200,2 die höchste Inzidenz auf. Frankfurt lag bei 154,4 und der Kreis Fulda bei 138,1. red/lhe