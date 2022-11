Sicher unterwegs rund um den Eselstein im Hammelbacher Wald

Bergstraße. Das im Wald bei Hammelbach gelegene Naturdenkmal Eselstein, eine gewaltige Granitformation, bietet Wanderern und Mountainbikern zu jeder Jahreszeit ein beeindruckendes Naturerlebnis. Damit Erholungssuchende die Wege im Hangbereich gefahrlos passieren können, hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan.

Um den Weg, der sich um den Eselstein herumschlängelt, abzusichern, wurde eine Natursteinmauer neu aufgesetzt und zur Absturzsicherung ein Geländer angebracht. Im Zug der Maßnahme war die entsprechende Stelle zuletzt wenige Wochen gesperrt – doch jetzt ist alles fertig. Die Arbeiten sind seit der vergangenen Woche abgeschlossen. Das teilt André Schneider, Bauamtsleiter der Gemeinde Grasellenbach, auf Nachfrage der Redaktion mit.

Bänke und Beschilderung folgen

Stolze 102 000 Euro wurden investiert, das Land Hessen förderte die touristische Erschließung mit 64 000 Euro. Das Geld stammt aus dem Leader-Projekt zur ländlichen Regionalentwicklung.

Bereits 2020 wurde ein entsprechender Zuwendungsbescheid des Landes an die Gemeinde überreicht. Warum das Projekt nun erst zwei Jahre später umgesetzt werden konnte, liegt an zwei wesentlichen Gründen, erläutert Schneider: Zum einem kann an dem für Bauarbeiten schwierigen Standort nicht zu jedem Wetter gearbeitet werden. Trockene Witterung war eine Voraussetzung, um Flurschäden zu begrenzen. Zum anderen mussten auch Vorgaben der Naturschutzbehörde berücksichtigt werden, was die Vegetation angelangt: Denn rund um den Eselstein wächst der Märzbecher in großer Zahl. Dieser blühende Frühlingsbote steht unter Naturschutz. Für die Arbeiten kam deshalb nur der Herbst in Betracht – „und dann hat das Wetter nicht mitgemacht“, sagt Schneider. Die Natursteinmauer zu erneuern, war dann auch keine leichte Aufgabe: Denn nur von oben konnten die Arbeiten in Angriff genommen werden.

Auf dem Klangwanderweg

Um die touristische Erschließung abzurunden, werden aus Mitteln der Gemeinde noch Ruhebänke aufgestellt und eine Beschilderung angebracht, um die geologischen Besonderheiten sowie Flora und Fauna rund um den Eselstein zu erläutern.

Wer den Eselstein erkunden möchte, wandert entlang des Klangwanderwegs. Ausgangspunkt ist der Dorfplatz von Hammelbach. Die Route entspricht der früheren H5-Markierung und führt auf rund acht Kilometern durch die Odenwald-Landschaft nördlich von Hammelbach. Wanderer können aber auch an der Weschnitzquelle einsteigen und dann der Markierung – einem stilisierten hellblauen Ohr auf weißem Hintergrund – folgen. Über Eselstein, Altlechtern und Schanze führt die Strecke wieder in einem Bogen nach Hammelbach zurück. Anna Reiber/ü