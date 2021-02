Bergstraße. Der zweite Dienstag im Februar ist jedes Jahr der sogenannte Safer Internet Day. Durch Corona verbringen Kinder und Jugendliche aktuell sogar noch mehr Zeit im Internet – durch das Homeschooling, aufgrund des aktuellen Lockdowns, aber auch in der Freizeit.

Dadurch ist eigentlich jeder Tag Safer Internet Day – und deshalb veranstalten die Digitalen Helden der Martin-Buber-Schule Heppenheim und die Netzhelden der Erich-Kästner-Schule Bürstadt nun einen eigenen Safer Internet Day – natürlich rein virtuell. Am Dienstag, 2. März, 19 Uhr, stellen die Netzhelden und die Digitalen Helden in einem Vortrag aktuell angesagte Apps vor, erklären, was man mit diesen alles machen kann und welche Einstellungen die Kinder und Jugendlichen zum eigenen Schutz beachten sollten. Im Anschluss daran können die Teilnehmer ihre Fragen an die Medienprofis stellen. Interessierte können sich per E-Mail für die Veranstaltung anmelden unter: netz.helden@eks.kbs.schule. red