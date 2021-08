Seniorenunion Bergstraße: „Die Lebensqualität erhalten“

Bergstraße. Zu einem Informationsaustausch trafen sich der Vorstand der CDU-Seniorenunion Bergstraße und der Bundestagsabgeordnete Michael Meister. Vorsitzender Jürgen Unger hatte dazu Themen und Fragen vorbereitet, die in den Sitzungen der Seniorenunion in den vergangenen Monaten diskutiert wurden. Drei Themen standen dabei im Vordergrund, zu denen Meister ausführlich Stellung bezog.

Der Bereich der Pflege gewinnt nicht nur für ältere Menschen immer mehr an Bedeutung. Auch die Angehörigen der zu pflegenden Menschen sind betroffen. Aus Sicht von Meister muss die Arbeit in der Pflege in unserer Gesellschaft einehöhere Wertschätzung erfahren. Die Arbeitsbedingungen sollten auf der Basis von Tarifvereinbarungen verlässlich gestaltet werden.

Die familiäre Pflege als wichtigsten Baustein eines Pflegkonzeptes sollte durch Angebote der Kurzzeit- und Verhinderungspflege mehr Unterstützung erfahren. „Ich plädiere für eine Dynamisierung des Pflegegeldes und einen Schutz der zu Pflegenden vor finanzieller Überforderung“, beschrieb Meister seine Position zur aktuellen Diskussion um die Finanzsituation der zu pflegenden Menschen.

Die Sozialrenten sind 2021 coronabedingt nicht angestiegen. Für 2022 wird eine Rentenerhöhung in Aussicht gestellt. „Die Rente ist Lohn für die Lebensleistung. Das Prinzip – Leistung muss sich lohnen – muss seine Gültigkeit behalten.Ich möchte am Drei-Säulen-System der Altersvorsorge – gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge und private Altersvorsorge – festhalten“, so Meister.

Im Bereich der Gesundheitsvorsorge verwies der CDU-Kreisvorsitzende Meister auf die Erfolge vor Ort hinweisen. „Wir haben in Heppenheim einen starken Gesundheitsstandort für die Menschen im Kreis. Mit einem dreistelligenMillionenbetrag wird in die Sicherung und den Ausbau dieses Standortes investiert“. Weiterhin wies Meister auf die Entwicklung von Partnerschaften aller medizinischen Akteure zur Sicherung der Versorgung im Odenwald und im Ried hin. red