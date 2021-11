Senior stürzt zu Hause - schnelle Rettung dank Smartwatch

Wiesbaden. Dank der Sturzerkennungsfunktion seiner Smartwatch hat ein Rentner in Wiesbaden nach einem Sturz zu Hause schnelle Hilfe bekommen. Seine Uhr habe automatisch den Notruf gewählt, als sie keine Reaktion von ihm habe wahrnehmen können, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Am Telefon hätten die Einsatzkräfte nur ein Stöhnen gehört, die automatische Ansage der Uhr habe aber mitgeteilt, dass es sich um einen Notruf handelt.

Die ungefähre Adresse konnte über eine Ortungsfunktion ermittelt werden. Mit Hilfe der Polizei wurde dann der Besitzer des Telefonanschlusses und so die genaue Adresse gefunden, hieß es. Für den Senior endete der Sturz in der Nacht zum Freitag verhältnismäßig glimpflich, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Genauere Angaben zu seinen Verletzungen gab es zunächst nicht.