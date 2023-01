Senior in Seeheim-Jugenheim mit WhatsApp-Masche betrogen

Seeheim-Jugenheim. Am Montagmittag (23.) schrieben Kriminelle einem 72-Jährigen aus Seeheim-Jugenheim eine WhatsApp-Nachricht von einer fremden Nummer. Sie gaben sich dabei als Sohn des Mannes aus, sagten es wäre die neue Nummer und täuschten eine finanzielle Notsituation vor, wie die Polizei berichtet. Um seinen vermeintlichen Sohn zu helfen, überwies der Mann in gutgläubiger Absicht fast 3000 Euro an die Täter.

Warnhinweise und Tipps der Polizei Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über "WhatsApp" und andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes.

Die Betrüger versuchten den Mann zu zwei weiteren Überweisungen in einer Höhe von etwa 8000 Euro zu bewegen. Glücklicherweise konnten die zwei letzten Zahlungen von der Bank des 72-Jährigen gestoppt werden.