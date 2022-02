Seminarreihe für „besseres Wohnen“

Bergstraße. Der Verein Wohn-Vision Bergstraße lädt zu einer Seminarreihe zum Thema „Wie kann ich besser wohnen? – Gemeinsam Lösungen finden!“ ein. Die Veranstaltungen werden in Präsenz abgehalten.

Auftakt ist am Freitag, 11. März, von 16 bis 19 Uhr, im „Regionallabor Bergstraße-Odenwald“ in der Lautertalhalle in Elmshausen.

Die Reihe beginnt mit einem „kreativen Workshop, der den Teilnehmenden zur Vergewisserung ihrer jeweils persönlichen Wohnvisionen dienen soll. So bilden sich kreative Arbeitsgruppen, die anhand von zur Auswahl angebotenen unterschiedlichen Materialien an Entwürfen von idealen Wohnungen arbeiten können“, wie es in der Einladung heißt. Der Prozess werde von den Kursleitern Gerhard Vetter (Vorsitzender des Vereins Wohn-Vision) und Thomas Nöll (beratender Architekt) begleitet.

In der zweiten Seminarveranstaltung am Samstag, 12. März, von 10 bis 12 Uhr, werden dann sowohl theoretisch als auch anhand von praktischen Beispielen Modelle des gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden Wohnens vorgestellt und diskutiert. In diesem Zusammenhang könnten auch schon erste Aspekte von Realisierungsbedingungen solcher Wohnprojekte thematisiert werden.

Während der dritten Seminarveranstaltung am Freitag, 18. März, von 16 bis 19 Uhr, sollen dann Menschen zu Wort kommen, die es gewagt haben, selbst den Schritt in ein „Wohnprojekt“ zu gehen. Auch eine Reihe von praktischen Fragen, wie zum Beispiel der sinnvolle Umgang mit der ursprünglichen Immobilie (Verkauf, Teilverkauf, Vermietung) und der Art und Weise der Gemeinschaftsbildung in Wohnprojekten, sollen – unterstützt durch Betroffene und Experten – thematisiert werden.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe sind auch Exkursionen zu gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden Wohnprojekten in der Umgebung geplant. Eine abschließende vierte Seminarveranstaltung dient dann der Auswertung dieser Exkursionen sowie der gesamten Veranstaltungsreihe und bietet gegebenenfalls auch Raum für erste Schritte auf dem Weg einer Realisierung geeigneter Wohnprojekte. Termine für die geplanten Exkursionen werden gemeinsam abgestimmt, gleiches gilt für den Termin einer Abschlussveranstaltung.

Die Organisatoren bitten darum, bereits bei der Anmeldung mitzuteilen, ob eine Mitfahrgelegenheit gewünscht wird oder auch selbst angeboten werden kann. „Das Organisationsteam wird diese Mitfahrgelegenheit bei Bedarf organisieren“, betont der Verein. Für die Teilnahme an der Seminarreihe werden keine Gebühren verlangt. Die Kostenbeteiligung erfolgt auf freiwilliger Spendenbasis. Eine Spendenkasse wird vor Ort bereitstehen. red