Bergstraße. Die Selbsthilfegruppe Heppenheim „Die mit Herz“ von Menschen mit implantiertem Defibrillator trifft sich am Samstag, 5. März, 14.30 Uhr am Parkplatz am Bruchsee in Heppenheim. Die Zusammenkunft steht unter der 2-G-Regel; Gäste sind willkommen.

Eine Anmeldung wird bis zum 26. Februar bei Monika Arras (Telefon 06206 / 1306529) erbeten. red

