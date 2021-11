Seit wann gibt es Adventskalender?

Heute durftet ihr vermutlich euer erstes Türchen am Adventskalender aufmachen. Es dauert also nicht mehr lange bis Weihnachten. Und wenn man einen Adventskalender hat, mit dem man die Tage herunterzählen kann und gleichzeitig darin noch jeden Tag eine Kleinigkeit findet, geht die Zeit gefühlt noch mal schneller vorbei. Aber woher stammt eigentlich die Idee, die 24 Tage im Dezember bis Weihnachten mit einem Adventskalender herunterzuzählen?

Fred Fuchs © MM

Die Kalender waren schon immer dazu gedacht, um die Zeit bis Weihnachten zu „verkürzen“. Das geschah damals, um das Jahr 1850, indem man nach und nach 24 Bilder an eine Wand hing oder eine Kerze anzündete. Auf dieser war eine Markierung für jeden der 24 Tage angebracht, und die ließ man Stück für Stück abbrennen.

Der erste gedruckte Adventskalender entstand 1902 in Hamburg. Eine Buchhandlung verkaufte eine „Weihnachtsuhr“, auf der die Tage vom 13. bis zum 24. Dezember aufgedruckt waren. Zwanzig Jahre später erschienen die Weihnachtsuhren mit 24 Feldern. In München wurde 1903 ein Adventskalender veröffentlicht. Jeden Tag durfte ein Kind ein Bildchen aus einem Bogen ausschneiden und auf ein freies Feld auf dem Kalender kleben. Kalender mit Bildern gab es dann in verschiedenen Formen, zum Aufkleben, Abreißen oder Aufklappen.

1958 gab es den ersten mit Schokolade gefüllten Adventskalender, wie wir sie heute kennen. Doch auch Kalender mit Spielzeug oder selbstgebastelte Adventskalender gibt es in der Adventszeit. fw

