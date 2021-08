Das Durchschnittsalter beträgt aktuell 74 Jahre. Der Name „50 plus-aktiv“ passt also immer noch. Allerdings sind viele Wegbegleiter gemeinsam mit der Initiative älter geworden, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer weiter entwickelt und inhaltlich ausdifferenziert hat.

Die Motivation ist unverändert: Die derzeit 130 aktiven Senioren wollen Austausch, Bildung und

...