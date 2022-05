Zu einem „Abend unter Freunden“ hatte der Lions-Club Bergstraße anlässlich seines 60-jährigen Bestehens ins Schloss Heiligenberg in Jugenheim eingeladen. Man habe sich nach zwei Jahren Pandemie, in denen Corona den Club und seine zahlreichen Charity-Aktivitäten erheblich ausgebremst haben, dazu entschlossen, in kleinem Rahmen zu feiern, um sich auszutauschen, so Präsident Holger Frank in

...