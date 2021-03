Bergstraße. Bergstraße. Ob es an Corona liegt oder an der Tatsache, dass am heimischen Esstisch die riesigen Stimmzettel besser ausgefüllt werden können als in einer engen Wahlkabine mit lauter Wartenden in der Schlange vor der Wahlkabine?

Eine finale Antwort auf diese Frage kann wohl niemand geben. Vermutlich spielen beide Aspekte eine Rolle bei der Entscheidung sehr vieler Bürger, diesmal ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Wie eine BA-Umfrage in den Rathäusern der Region zeigt, zeichnet sich eine enorm hohe Zahl von Briefwählern ab, die teilweise mehr als doppelt so hoch liegt wie bei früheren Wahlen.

In Lautertal haben bereits weit über 2000 Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen angefordert. Wahlleiterin Simone Meister berichtete, dass vor allem nach den Wochenenden zeitweise mehrere Hundert Briefe mit Stimmzetteln zur Post gegeben würden. Die Nachfrage sei deutlich größer als 2016, die Gemeinde habe sich aber darauf vorbereitet. So seien diesmal wesentlich mehr Briefwahl-Unterlagen bestellt und vorbereitet worden.

Meister rechnet wegen des großen Interesses mit einer hohen Wahlbeteiligung. Auch wenn möglicherweise nicht jeder seine Stimmzettel auch abgebe, entspreche die Zahl der Abrufe der Unterlagen bereits jetzt einem Drittel der Wahlberechtigten.

Meister rechnet damit, dass deswegen auch die Auszählung der Stimmen deutlich länger dauern werde als beim vorigen Mal. Die Verwaltung habe deshalb diesmal vier statt drei Auszählungsteams im Einsatz. In diesen Gruppen werden ab Montag, 15. März, die Stimmzettel ausgewertet, die nicht nur mit einer Listenstimme gekennzeichnet wurden.

In Bensheim zeichnet sich eine Rekordbeteiligung bei der Briefwahl ab. Bis einschließlich Freitagvormittag wurden 9904 Wahlscheine ausgestellt. Wahlberechtigt sind in der größten Stadt im Kreis Bergstraße nach Auskunft der Verwaltung rund 35 000 Bürger.

Zum Vergleich: Schon bei der Bürgermeisterwahl (6619 Briefwähler) und der Stichwahl (6905) im November nutzen mehr Bensheimer denn je diese Möglichkeit der Stimmabgabe.

Dass die Briefwahl immer beliebter wird - und das nicht erst seit der Corona-Pandemie - lässt sich schon seit einigen Jahren feststellen. Bei der Kommunalwahl 2016 waren es in Bensheim 4385 Briefwähler.

Aus Heppenheim meldet Pressesprecherin Uta Nack-Domesle, dass bis gestern 7261 der 20 518 wahlberechtigten für die Wahl am 14 März Briefwahlunterlagen beantragt haben. Damit sind es mehr als doppelt so viele wie bei der vergangenen Kommunalwahl in 2016: „Damals haben 3219 Personen einen Wahlschein beantragt“, so Nack-Domesle. Bedingt durch das umfangreiche Informationsangebot seien konkrete Nachfragen zur Briefwahl noch überschaubar. „Wahlscheinanträge können übrigens noch bis Freitag, 12. März, 13 Uhr, im Briefwahlbüro im Rathaus gestellt werden. Dort kann man auch vor Ort wählen. Wenn man nachweisen kann, dass man plötzlich erkrankt ist, ist das auch noch am Wahltag bis 15 Uhr möglich.“ Es sei zu beachten, dass die Wahlberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag um 18 Uhr eingeht. „Er kann auch im Briefwahlbüro abgegeben werden beziehungsweise in den dort vorhandenen Briefkasten eingeworfen werden“, so die Pressesprecherin. Auch wenn die Anzahl der Briefwahlanträge diesmal besonders hoch sei, könne man auch abgesehen von Corona einen Trend in Richtung Briefwahl ausmachen: „Wir verzeichnen seit einiger Zeit bei den Wahlen ein erhöhtes Briefwahlaufkommen. Dazu tragen sicherlich auch die verschiedenen serviceorientierten Möglichkeiten wie Online-Antrag oder der Antrag per E-Mail bei.“

Auch in Lindenfels machen deutlich mehr Wähler als sonst von ihrem Recht Gebrauch, per Brief abzustimmen. Nach Angaben der stellvertretenden Gemeindewahlleiterin Heike Bauer haben 1205 von 4133 Wahlberechtigten bereits Briefwahl beantragt - das sind fast 30 Prozent. Zum Vergleich: 2016 haben 548 Wähler tatsächlich per Brief gewählt, fünf Jahre davor waren es 437.

Genau 11025 Lorscher sind am 14. März wahlberechtigt. Bis gestern hatten 4278 Briefwahl beantragt. Das seien „erheblich mehr“ als in vergangenen Jahren, sagt Wahlleiter Rainer Dluzak. Knapp 2000 Lorscher waren es dagegen nur 2016.

In Einhausen gibt es 5200 Wahlberechtigte. Bis gestern hatten sich 2400 Briefwähler im Rathaus gemeldet. Die Zahl bezeichnet Wahlleiter Andreas Derst als „sehr, sehr hoch“. Vor fünf Jahren hatten nur rund 1000 Wähler Briefwahlunterlagen angefordert.

In Zwingenberg haben 1800 von insgesamt 5800 Wahlberechtigten bis Ende dieser Woche Briefwahl gemacht. Wahlleiter Barthel rechnet unterm Strich mit insgesamt 2000 Briefwählern. Das wären dann doppelt so viel wie vor fünf Jahren, wo es rund 1000 Briefwähler in Zwingenberg und Rodau gab.