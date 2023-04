Sechs Tatverdächtige nach Kabeldiebstählen in Haft

Hessen. Weil sie im Verdacht stehen seit Herbst 2022 unter anderem in Biebesheim und Viernheim aber auch außerhalb Hessens bandenmäßig Kabeldiebstähle begangen zu haben, bei denen insgesamt ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstand, müssen sich nun acht Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 46 Jahren strafrechtlich verantworten.

Gegen sechs der Männer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durch einen Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft angeordnet. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler der Einbruchskommissariate K 21/22 aus Rüsselsheim und Heppenheim im Rahmen von Durchsuchungen in Wiesbaden, Mainz, Mannheim und Frankenthal Tatwerkzeuge, Mobiltelefone, zwei Fahrzeuge und einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Ende September entstand beispielsweise beim Einbruch auf einem Firmengelände in Biebesheim ein Schaden von über 10000 Euro und ebenfalls ein hoher Schaden entstand auch bei einem Einbruch in den Betriebshof der Stadtwerke in Viernheim Anfang November 2022. Die Ermittlungen dauern an.