Sechs Richtige machen Mann aus Hessen zum Lotto-Millionär

Hessen. Dank sechs richtiger Zahlen kann sich ein Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg ab sofort Lotto-Millionär nennen. Wie Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, gewann der Mann im Lotto 6aus49 bei der Ziehung am Mittwoch exakt 1 131 490,20 Euro. Auf seinem Schein mit mehrwöchiger Gültigkeit hatte der Gewinner als einziger bundesweit die sechs Richtigen angekreuzt. Und er hatte Glück im Glück: Er gewann am letzten Geltungstag seines Spielscheins. Er ist damit der achte Lotto-Millionär im Bundesland seit Jahresbeginn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1