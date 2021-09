Sechs neue Fälle am Montag im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Sechs neue Corona-Infektionsfälle meldete der Kreis Bergstraße am Montagabend: jeweils zwei in Lautertal und Mörlenbach und je ein Fall in Biblis und Bürstadt. Mindestens einen neuen positiven Fall gab es nach Schnelltests an mehreren Schulen, darunter in Bensheim an der Karl-Kübel-Schule und Schillerschule sowie in Lorsch an der Wingertsbergschule und Werner-von-Siemens-Schule. In der Klosterstadt ist außerdem eine Gemeinschaftsunterkunft betroffen.

Laut Mitteilung des Kreises befinden sich derzeit 15 Covid-Patienten in Bergsträßer Krankenhäusern. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt in Hessen bei 2,1 pro 100 000 Einwohner. Im ganzen Land sind 159 Intensivbetten belegt. Laut Robert-Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße am Montag bei einem Wert von 83. red