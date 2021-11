Sechs neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Montag

Pandemie 21 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Sonntag

Im Kreis Bergstraße sind am Sonntag 21 neue Corona-Fälle gemeldet worden, vor Wochenfrist waren es elf gewesen. Das geht aus den Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 3.23 Uhr). Es gab keine neuen Todesfälle. Insgesamt sind 13.824 Infektionen festgestellt worden. Das RKI hat für heute eine Inzidenz von 127,7 (Vortag: 126,9) für den Kreis Bergstraße ermittelt. {element} {furtherread} In Hessen haben sich weitere 560 Menschen angesteckt. Es wurde ein neuer Todesfall registriert. Seit Beginn der Pandemie starben 7858 Patienten mit oder an Corona, und es wurden 355.753 Infektionen gezählt. Die Inzidenz beträgt laut RKI 124,2 (Vortag: 118,8).

