Sechs Menschen bei Auffahrunfall auf A67 verletzt

Pfungstadt / Darmstadt. Bei einem Auffahrunfall mit mindestens fünf Autos sind am Freitag sechs Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Die 17, 20 und 46 Jahre alten Frauen und der 37 Jahre alte Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 67 wurde bei Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wegen der Landung eines Rettungshubschraubers in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Autos auf der linken Spur aufeinander gefahren, weil der Verkehr ins Stocken geriet. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.