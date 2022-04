Sechs Jahrzehnte als Strahlenmesswagen

Bergstraße. Auf seinen Strahlenmesswagen ist Stefan Dingeldein aus Bensheim mit Fug und Recht besonders stolz – so stolz, dass er seinen Bulli selbst erzählen lässt:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich bin ein VW-BUS T1b und wurde am 3. 11.1960 geboren (vom Band gelaufen). Meine Geburtsurkunde (Brief) wurde am 11.11.1960 ausgestellt. Im Januar 1961 durfte ich das erste Mal über die Straße fahren. Ich wurde auf das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Bonn am 17.1.1961 zugelassen und bekam das amtliche Kennzeichen BN-ML 6. Wie mir erzählt wurde, sind damals noch neun weitere Fahrzeuge gleichen Typs zugelassen worden. Sie bekamen die amtlichen Kennzeichen BN-ML1 bis BN-ML10.

Im Jahr 1962 baute man mich in Nürnberg zu einem Strahlenmesswagen für das Deutsche Rote Kreuz um. Dabei wurde mir ein Holzschrank eingebaut, auf dem das stationäre Messgerät und der Blattschreiber platziert wurden. Um diese Geräte betreiben zu können, wurde eine 12 V/210 Ah-Batterie eingebaut, aus der ein Ein-Anker-Spannungswandler betrieben wird, der dann 220 V/120 W leistet. Diese Batterie benötigte eine zusätzliche Lichtmaschine (12 V/450 W), die im Motorraum untergebracht ist und über einen zweiten Keilriemen angetrieben wird. Die Batterie gibt es heute (aus Kostengründen) nur noch in einer kleineren Bauform, um die Funktion der Geräte zu demonstrieren. Weitere interessante Einbauten sind: ein ausfahrbares Geiger-Müller-Zählrohr (im Dach eingebaut), ein Schutzrohr für kleine Zählrohre an der Fahrzeugfront, ein Einbauschrank für Kleinteile, eine Sitzbank (in der die Zusatzbatterie, Ladegerät und Spannungswandler eingebaut sind), eine Krankentrage mit entsprechenden Führungsschienen (klappbar), ein Feuerlöscher, ein Außenlautsprecher, Radio und Funk. In diesem Ausbauzustand befinde ich mich noch heute.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit 1972 an der Bergstraße

Ich wurde der Hilfszugstaffel ABC-Schutzdienst beim DRK-Landesverband Hessen zugeordnet und nach Niederhöchstadt am Taunus ausgelagert. Dort wurde ich – dank meiner eingebauten Krankentrage – unter anderem zum Sanitätsdienst auf Sportplätzen und ähnlichen Veranstaltungen eingesetzt. Ab 1972 kam ich nach Bensheim zur DRK-Ortsvereinigung. Dort bekam ich im Jahr 1985 sogar eine neue Außenlackierung. Bei vielen Einsätzen, besonders 1986 nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl, war ich dabei und konnte meine ganze Stärke zeigen. Im Jahr 1989 trennte sich das DRK-Präsidium von mir und ich bekam das amtliche Kennzeichen HP-RK 53. Im Jahr 1995 wurde ich außer Dienst gestellt und nur noch zu Ausstellungen benutzt. Ich war auf fast allen DRK-Oldtimer-Treffen im ganzen Bundesgebiet, bis ich sehr ,krank’ wurde: Im Mai 2004 erlitt ich einen Getriebeschaden.

Spiegel mit Suchscheinwerfer

Danach musste ich drei Jahre in einer Garage warten, bis man mit der Behandlung begann. Dies war im Juni 2007. Zwischenzeitlich ist mein Getriebe wieder repariert – zum Glück fand sich ein passender ,Organspender’. Achs- und Radlager habe ich dabei neu bekommen, ebenso neue Stoßdämpfer. Auch die Bremsanlage wurde gründlich überholt.

Mein Motor wurde in dieser Zeit ebenfalls generalüberholt und läuft und läuft und .... In dieser Zeit verkaufte man mich aus Kostengründen in Privatbesitz. Am 17.3.2009 gab mir der TÜV wieder seinen Segen. Kurze Zeit später konnte ich mich auch noch über neue Reifen freuen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Seit dem 1.4.2009 darf ich auch wieder am Straßenverkehr teilnehmen, was ich auch eifrig mache. Von Zeit zu Zeit wird mein Aussehen weiter aufgefrischt. Nach der Neulackierung haben sich einige Kratzer und Rostfleckchen eingeschlichen, die es zu behandeln gilt. Ebenso wurde der Innenraum von den Rückständen aus 60 Jahren befreit. Zwischenzeitlich bekam ich auch wieder einen rechten Außenspiegel mit Suchscheinwerfer, der mir in den 1980er Jahren geklaut (abgesägt) wurde. Ebenfalls wieder eingebaut und voll funktionsfähig in Betrieb sind die zweite Lichtmaschine, eine 12-Volt-Batterie, der Spannungswandler und die ehemaligen Messgeräte aus dem Jahr 1959. Alle Türen wurden zerlegt und restauriert, nachlackiert und mit neuen Dichtungsgummis ausgestattet. Ebenso die beiden Ausstellfenster. Die beiden Frontscheiben wurden ausgebaut und der darunter verrostete Rahmen saniert. Die Radkästen wurden gereinigt, entrostet, grundiert und mit Unterbodenschutzwachs behandelt. Ein Stück durchgerostetes Bodenblech ebenfalls neu eingeschweißt. Es gibt immer was zu tun….“ red

Info: Stefan Dingeldein hat seinem VW Bulli sogar eine eigene Seite im Internet gewidmet: www.strahlenmesswagen.de