Schwerverletzter bei Unfall mit E-Bike / Ohne Fremdeinwirkung gestürzt

Alsbach-Hähnlein. Am Sonntag (09.05) gegen 13:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Zwingenberger mit seinem Fahrrad, das zu einem E-Bike

nachgerüstet wurde, die Abfahrt des Schlosses in Alsbach-Hähnlein herunter. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stürzte der Mann bei der Abfahrt ohne Fremdeinwirkung in einem Kurvenbereich von seinem E-Bike. Durch den Unfall erlitt der Zwingenberg Verletzungen im Gesicht. Für weitere Behandlungen wurde der Verletzte per Rettungshubschrauber in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren