Schwerverletzte bei Unfällen

Bergstraße. Ein Motorradfahrer im Odenwald und andere Verkehrsteilnehmer wurden am Osterwochenende bei Verkehrsunfällen teils schwer verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein schwerverletzter Quadfahrer sowie eine schwerverletzte Mitfahrerin und circa 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Nachmittag des Ostersonntags gegen 15.30 Uhr zwischen dem Schloss Alsbach und der Alsbacher Kirchstraße ereignete.

Ein 34 Jahre alter Fahrer aus Wesel und seine 29 Jahre alte Sozia aus Bad Bendheim fuhren mit einem Quad vom Schloss Alsbach bergabwärts. Dabei verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Quad, kam von der Fahrbahn nach links ab und landete schließlich in einem Graben. Die Sozia wurde vom Quad geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schwer verletzt wurde am Sonntagmittag ein 26 Jahre alter Mann aus Gernsheim mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der Mann war von Groß-Rohrheim in Richtung Gernsheim unterwegs, als er nach Angaben der Polizei aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die alte B 44 musste über eine Stunde lang gesperrt werden.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis fuhr am Ostersonntag gegen 15 Uhr ersten Ermittlungen zufolge zu schnell von Rothenberg in Richtung Beerfelden, verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er wurde mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen. pol