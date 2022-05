Schwerer Unfall im Saukopftunnel

Weinheim. „Das hätte ganz anders ausgehen können“, blickte die Weinheimer Feuerwehr am Montag noch einmal auf einen schweren Unfall zurück, der sich am Sonntagnachmittag im Saukopftunnel ereignet hatte. Dass kein Feuer ausbrach, war einer der Aspekte, die Schlimmeres verhinderten. Ein glücklicher Umstand war zudem, dass ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann aus Birkenau sofort vor Ort die automatische Tunnelsperrung aktivieren konnte.

Insgesamt wurden demnach sieben Personen – zum Teil schwer – verletzt. Unfallursache dürfte nach den Ermittlungen der Polizei ein medizinischer Notfall einer 61-jährigen VW-Fahrerin gewesen sein. Sie war in Richtung Weinheim unterwegs und hielt ihr Fahrzeug im Tunnel aus unbekannten Gründen an. Nachdem sie von mehreren Fahrzeugen überholt worden war, fuhr sie wieder los.

Beim Versuch, einen 65-jährigen Ford-Fahrer rechts zu überholen, kam es zur ersten Kollision. Danach für die 61-Jährige auf den vorausfahrenden Renault einer 42-jährigen Frau auf und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie zunächst mit einem Mini und stieß schließlich frontal mit einem Ford zusammen.

Die 61-jährige Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, es bestand nach Polizeiangaben keine Lebensgefahr. Der 65-jährige Ford-Fahrer und drei Kinder, die im Renault saßen, wurden leicht verletzt. Am Tunnel, der bis 19.30 Uhr gesperrt blieb, entstand kein Schaden. pro