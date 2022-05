Schwerer Unfall beim Zusammenstoß zweier Motorräder

Odenwald. Am Sonntag (15.5.) gegen 15.30 Uhr kam es auf der B 460 in Mossautal zwischen der Wegscheide und dem Ortsteil Hüttenthal zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Ein 53-jähriger und ein 36-jähriger Motorradfahrer, beide aus dem Landkreis Groß-Gerau, kollidierten nach derzeitigem Stand im Begegnungsverkehr. Dabei kam der 36-jährige Biker zu Fall und musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden. Der 53-jährige Biker wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die verschmutze Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Mossautal gereinigt. Die B 460 war für ca. eine Stunde voll

gesperrt. Insgesamt waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und drei Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

